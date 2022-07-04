Гилберт Аренас призвал Леброна, Дюрэнта и Ирвинга объединиться в «Лейкерс»: «Хватит соперничать. Сделайте это вместе»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас призвал суперзвезд НБА Леброна Джеймса, и наплевать на общественное мнение и объединить усилия в .

«Какая разница, что там думают и пишут в прессе? Старые журналисты пытаются навязывать свое представление, устанавливать правила игра, но баскетбол – это не про них.

Только представьте, что Майкл Джексон и Принс объединяются для совместной записи. Мир многое упустил. Они оба хотели быть лучшими, так что их противопоставили друг другу, в итоге они так и не объединились для создания совместного трека.

Но я не позволю, чтобы у нас вышло то же самое. Черт, объединяйтесь же. Без разницы, кто там и что скажет, они точно будут смотреть эти матчи. Билеты на матчи «Лейкерс» в первый ряд будут стоит 100 тысяч долларов. Леброн, Кайри, Дюрэнт, сделайте то, что должны сделать. Мы увидим двух лучших игроков мира вместе. Хватит соперничать, вы уже достаточно противостояли друг другу. Сделайте это вместе», – заявил Аренас.

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