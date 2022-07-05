Бриттни Грайнер написала письмо Джо Байдену с просьбой освободить ее

Американская баскетболистка , которая была арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, в День независимости США направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой освободить ее.

«Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда.

4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, ветерана войны во Вьетнаме. Мне больно думать о том, как я обычно отмечаю этот день, потому что в этом году свобода означает для меня нечто совершенно другое.

Я понимаю, что у вас много забот, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой. Я впервые голосовала в 2020 году, и я голосовала за вас. Я верю в вас. Мне еще столько всего хорошего нужно сделать на свободе, которую вы можете помочь вернуть.

Я скучаю по жене! Я скучаю по семье! Я скучаю по своим партнерам по команде! Мне больно видеть, как они сейчас страдают. Я благодарна за все, что вы можете сделать в этот момент, чтобы вернуть меня домой», – говорится в письме.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

В женской НБА – первая баскетболистка-транс. Лейшиа Кларендон удалила грудь, с женой воспитывает ребенка без объявленного гендера и заправляет в профсоюзе

Две баскетболистки вступили в однополый брак, а через три года они – первая семейная пара, взявшая титулы Евролиги и женской НБА