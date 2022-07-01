Адвокат: «У Бриттни Грайнер нет жалоб на место и условия содержания»

По словам адвокатов , у американской баскетболистки нет жалоб на место и условия содержания в СИЗО, она занимается физкультурой.

«Все идет по плану в соответствии с законом. В ходе процесса мы не можем комментировать, что говорили свидетели. С Бриттни видимся регулярно, жалоб на место и условия содержания нет. Но, конечно, она волнуется», – сказала адвокат Мария Благоволина.

«На заседании был таможенник аэропорта «Шереметьево», допросили его об обстоятельствах задержания. Почему так долго? Обычное время для допроса. К тому же нужно было дать время переводчику перевести все Бриттни. Сказал ли он что-то важное? Что-то важное он сказал. Бриттни по поводу предъявленного обвинения не высказывалась. В СИЗО Бриттни занимается физкультурой, прогуливается. Занимается со своим весом, зала нет», – заявил адвокат Александр Бойков.

Сегодня Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков. Слушания продолжатся 7 июля.

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