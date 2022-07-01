Состоялось первое заседание суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер

Химкинский городской суд Московской области в пятницу провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки , которая обвиняется в контрабанде наркотиков.

На заседании прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля для вызова свидетелей, не явившихся в суд.

В зале суда присутствовали сотрудники посольства США.

Двукратная олимпийская чемпионка заявила, что обвинение ей понятно. «Сейчас не хочу высказывать отношение к предъявленному обвинению, я выступлю позже», – добавила баскетболистка.

Суд не стал спрашивать американку, признает ли она свою вину.

По словам адвоката спортсменки Марии Благоволиной, Грайнер с самого начала расследования воспользовалась статьей 51 Конституции РФ, позволяющей не давать показаний и не отвечать на вопрос о признании вины.

Суд допросил двух свидетелей. Старший инспектор таможни в терминале C аэропорта «Шереметьево» рассказала, как остановила и осмотрела рюкзак Грайнер. Показания свидетеля повторяли часть ранее озвученного обвинительного заключения. Допрос второго свидетеля – оперативного сотрудника – проходил в закрытом режиме.

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Она 7 раз принимала участие в Матчах звезд WNBA и была включена в официальный список 25 лучших игроков лиги.

Также Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

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