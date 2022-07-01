Дмитрий Песков: «Арест Бриттни Грайнер не может быть политически мотивированным»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест американской баскетболистки , которую задержали в аэропорту Шереметьево с запрещенными препаратами, содержащими наркотические вещества, и заявил, что дело не является политически мотивированным.

«Я не могу комментировать действия российского суда: не имею на это права. Никогда не делаем это. Я лишь могу оперировать фактами. Факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества.

В российском законодательстве действительно есть такие законы, которые предусматривают наказания за подобные преступления, но, опять же, это только констатация. Вот с чем она была задержана и что есть в нашем законодательстве.

Арест не может быть политически мотивированным, исходя из того, что я сказал только что», – заявил Песков.

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