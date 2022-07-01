Замглавы американской дипмиссии в Москве: «Российское правительство несправедливо задержало Бриттни Грайнер»

Заместитель главы дипмиссии посольства США в РФ Элизабет Руд заявила, что американские власти считают арест Бриттни Грайнер несправедливым и прилагают все усилия для возвращения баскетболистки на родину.

«Российское правительство несправедливо задержало Грайнер. Могу вас заверить, что американское правительство на самом высоком уровне прилагает все усилия, чтобы мисс Грайнер и все несправедливо задержанные американские граждане здоровыми вернулись домой.

Она хорошо себя чувствует, насколько это возможно в этих сложных обстоятельствах, она попросила передать, что у нее хорошее настроение и она сохраняет присутствие духа», – сказала Руд.

Сегодня Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу , которая обвиняется в контрабанде наркотиков. Слушания продолжатся 7 июля.

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