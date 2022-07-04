Александр Церковный: «В «Зените» у Клименко будут все условия, чтобы стать лучшим российским центровым»

Генеральный директор заявил, что у клуба большие ожидания от центрового .

«В «Зените» у Артема будут все условия, чтобы не только стать лучшим российским центровым, но и показывать стабильно игру высокого уровня. Прошедший сезон он заставил нас очередной раз обратить на себя внимание, в том числе доставив массу неудобств в полуфинальной серии.

Несколько удивляет его ограниченное игровое время, в том числе, когда он здорово выглядит на паркете. В следующем сезоне у всех российских игроков прекрасный шанс себя проявить и самоутвердиться», – сказал Церковный.

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