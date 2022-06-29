Александр Церковный: «Виталий Фридзон — представитель Золотого Фонда российского баскетбола»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал продление контракта Виталия Фридзона на один год, отметив, что лидерские качества 36-летнего защитника необходимы команде, чтобы попытаться завоевать второй подряд титул чемпиона Лиги ВТБ.

«Виталий — представитель Золотого Фонда российского баскетбола. Это супер-профессионал, преданный баскетболу, который приносит команде не только опыт и мастерство, но и победный дух, атмосферу и удачу.

Сезон будет крайне непростой, и эти его качества нам необходимы, чтобы постараться повторить успех», – сказал Церковный.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ

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