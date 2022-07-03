«Зенит» продлил контракт с Дмитрием Кулагиным на 2 года

«Зенит» договорился о новом контракте на два года с атакующим защитником (30 лет, 197 см).

В минувшем сезоне игрок провел 22 матча в лиге ВТБ, набирая в среднем 7,2 очка, 3,4 передачи и 2 подбора, и помог санкт-петербуржцам впервые в истории клуба выиграть турнир.

Генеральный директор отметил значимость Кулагина для команды.

«Дмитрий нас просто выручил в прошедшем чемпионате, взяв на себя роль основного разыгрывающего с первых же игр. Несмотря на то, что ему было очень сложно из-за того, что перед этим он целый сезон пропустил, он не просто справился со своей ролью, а стал ключевым фактором в ряде игр. Уверен, что и в будущем Дмитрий способен прибавить в своих кондициях и принести большую пользу команде», – заявил Церковный.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?