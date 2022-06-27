Александр Церковный: «Прогресс Сергея Торопова до одного из лучших российских больших вызывает уважение»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный назвал новобранца команды Сергея Торопова одним из лучших российских больших.
«Наблюдаю за Сергеем начиная с его выступления в Суперлиге, и его прогресс сезон за сезоном до одного из лучших российских больших и игроков национальной сборной вызывает уважение.
Верю, что еще один шаг наверх он сделает вместе с «Зенитом», – передает слова Церковного официальный сайт «Зенита».
Бывший форвард «Нижнего Новгорода» сегодня подписал с «Зенитом» контракт на два года.
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