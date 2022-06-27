Александр Церковный: «Прогресс Сергея Торопова до одного из лучших российских больших вызывает уважение»

Теги Зенит сборная России Единая лига ВТБ Сергей Торопов Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный назвал новобранца команды Сергея Торопова одним из лучших российских больших.

«Наблюдаю за Сергеем начиная с его выступления в Суперлиге, и его прогресс сезон за сезоном до одного из лучших российских больших и игроков национальной сборной вызывает уважение.

Верю, что еще один шаг наверх он сделает вместе с «Зенитом», – передает слова Церковного официальный сайт «Зенита».

Бывший форвард «Нижнего Новгорода» сегодня подписал с «Зенитом» контракт на два года.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные