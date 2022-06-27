Александр Церковный: «Прогресс Сергея Торопова до одного из лучших российских больших вызывает уважение»

Генеральный директор «Зенита» назвал новобранца команды одним из лучших российских больших.

«Наблюдаю за Сергеем начиная с его выступления в Суперлиге, и его прогресс сезон за сезоном до одного из лучших российских больших и игроков национальной сборной вызывает уважение.

Верю, что еще один шаг наверх он сделает вместе с «Зенитом», – передает слова Церковного официальный сайт «Зенита».

Бывший форвард «Нижнего Новгорода» сегодня подписал с «Зенитом» контракт на два года.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля