«Рэпторз» уверены, что выиграют борьбу за Кевина Дюрэнта

«Торонто» высоко оценивает свои шансы в борьбе за форварда , который недавно попросил обмен.

Как отмечает журналист Sportsnet Майкл Грэндж, клуб уверен, что сможет собрать лучшее предложение для «Нетс» на всем рынке.

Также «Рэпторз» полагают, что Дюрэнт всерьез рассмотрит вариант выступления за канадскую команду.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски назвал теневым претендентом на получение звездного баскетболиста.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана