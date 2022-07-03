«Филадельфия» и «Даллас» претендуют на Кайри Ирвинга

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, в число претендентов на звездного разыгрывающего «Бруклина» входят и .

Фаворитом в борьбе за Ирвинга считаются . Сообщалось, что «Бруклин» и «Лейкерс» обсуждают обмен с участием Ирвинга и Расселла Уэстбрука. «Нетс» рассчитывают на компенсацию в виде драфт-пиков.

Ранее Ирвинг воспользовался опцией игрока на следующий сезон (36,9 миллиона долларов). В контракте 30-летнего разыгрывающего остался один год.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов