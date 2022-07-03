«Бруклин» и «Лейкерс» обсуждают обмен с участием Кайри Ирвинга и Расселла Уэстбрука

и начали обсуждение обмена, в результате которого защитники и сменят команды. Как пишет Yahoo Sports, стороны надеются достичь консенсуса в течение этого межсезонья.

«Нетс» рассчитывают на компенсацию в виде драфт-пиков. Кроме того, по их задумке «Лейкерс» должны будут принять на себя контракт защитника Джо Харриса, который восстанавливается после операции на левом голеностопе (38,6 миллиона на два года).

«Лейкерс» не хотят видеть у себя Харриса и надеются, что частью сделки станет защитник Сет Карри (у него истекающий контракт на 8,5 млн долларов).

Контракты Ирвинга и Уэстбрука истекают в следующем сезоне – они рассчитаны на 36,5 и 47 миллионов долларов в год соответственно.