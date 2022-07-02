Инсайдер Сэм Эмик: «Лиллард не будет торопиться с продлением контракта до 2027 года, это не решенный вопрос»

«Портленд» хочет продлить контракт с разыгрывающим , который имеет действующее соглашение на три сезона и сумму 136,9 миллиона долларов.

«Блэйзерс» этим летом собираются предложить Лилларду дополнительно два сезона и более чем 100 миллионов.

Инсайдер Сэм Эмик проинформировал о том, что Лиллард не определился с решением по продлению.

«Распространено мнение, что Лиллард примет предложение . Как рассказали мои источники, «Блэйзерс» должны провести сильное межсезонье, чтобы убедить Дэмиана подписать контракт до 2027 года (когда ему будет 36). Он вряд ли определится до начала регулярного чемпионата.

Мне сказали, что это не является решенным вопросом», – написал Эмик.

В случае заключения сделки 31-летний Лиллард будет иметь с клубом из Орегона контракт до 2027 года.

В завершившемся сезоне НБА Лиллард из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в 29 матчах, набирая 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

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