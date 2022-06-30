«Портленд» собирается предложить Дэмиану Лилларду дополнительно 2 года и более чем 100 млн долларов

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«Портленд» хочет продлить контракт с разыгрывающим Дэмианом Лиллардом, который имеет действующее соглашение на три сезона и сумму 136,9 миллиона долларов.

Как сообщает Bleacher Report, «Блэйзерс» этим летом собираются предложить Лилларду дополнительно два сезона и более чем 100 миллионов. 

В случае заключения сделки 31-летний Лиллард будет иметь с клубом из Орегона контракт до 2027 года.

В завершившемся сезоне НБА Лиллард из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в 29 матчах, набирая 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

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