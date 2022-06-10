Инсайдер: «Дэмиан Лиллард хочет играть в одной команде с Деандре Эйтоном»

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер назвал команды, которые заинтересованы в подписании центрового Деандре Эйтона, который этим летом станет ограниченно свободным агентом.

«Деандре Эйтон хочет максимальный контракт. Так что если какая-то команда предложит ему максимум, что, как мне кажется, вполне возможно, он не откажется.

Часто упоминается «Детройт», как и . хочет играть в одной команде с Эйтоном. Также упоминаются и , – сказал Фишер.

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