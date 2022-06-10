Инсайдер: «Дэмиан Лиллард хочет играть в одной команде с Деандре Эйтоном»

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер назвал команды, которые заинтересованы в подписании центрового «Финикса» Деандре Эйтона, который этим летом станет ограниченно свободным агентом.
«Деандре Эйтон хочет максимальный контракт. Так что если какая-то команда предложит ему максимум, что, как мне кажется, вполне возможно, он не откажется.
Часто упоминается «Детройт», как и «Портленд». Дэмиан Лиллард хочет играть в одной команде с Эйтоном. Также упоминаются «Торонто» и «Сан-Антонио», – сказал Фишер.
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