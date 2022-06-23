Агент Дэмиана Лилларда – об обмене Джерами Гранта: «Блэйзерс» составляют конкуренцию»

Агент лидера Дэмиана Лилларда прокомментировал переход в состав «Блэйзерс» форварда Джерами Гранта.

«Только что разговаривал с агентом , Аароном Гудвином. Он высоко оценил обмен Джерами Гранта, заявив, что это дает его суперзвездному клиенту нового опытного талантливого игрока, с которым можно работать, а также демонстрирует, что «Блэйзерс» составляют конкуренцию», – пишет журналист The Oregonian Аарон Джей Фентресс.

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