Агент Дэмиана Лилларда – об обмене Джерами Гранта: «Блэйзерс» составляют конкуренцию»

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Агент лидера «Портленда» Дэмиана Лилларда прокомментировал переход в состав «Блэйзерс» форварда Джерами Гранта.

«Только что разговаривал с агентом Дэмиана Лилларда, Аароном Гудвином. Он высоко оценил обмен Джерами Гранта, заявив, что это дает его суперзвездному клиенту нового опытного талантливого игрока, с которым можно работать, а также демонстрирует, что «Блэйзерс» составляют конкуренцию», – пишет журналист The Oregonian Аарон Джей Фентресс.

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