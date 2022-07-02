Дэмион Ли покидает «Голден Стэйт» и подпишет контракт с «Финиксом»

Защитник Дэмион Ли (29 лет, 196 см) покидает .

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, Ли договорился о подписании 1-летнего контракта с .

Ли провел в «Уорриорз» четыре последних сезона, за это время он принял участие в 201 матче (42 в стартовом составе). Средние показатели – 8,1 очка и 3,4 подбора за 20,6 минуты при 43,7% с игры и 36,6% из-за дуги.

В чемпионском сезоне-21/22 Дэмион в 63 матчах набирал 7,4 очка и 3,2 подбора за игру.

Ли женат на родной сестре лидера «воинов» и находится в близких отношениях с 2-кратным MVP НБА.

Составе «Голден Стэйт» в межсезонье уже покинули Гэри Пэйтон II, Хуан Тоскано-Андерсон, Отто Портер и Неманя Бьелица.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана