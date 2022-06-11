Дончич – лидер по броскам после обыгрыша в плей-офф-2022, Тейтум – 2-й, Карри – 4-й

Теги Бостон Атланта Даллас Голден Стэйт Крис Пол Финикс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Лука Дончич Джейсон Тейтум Трэй Янг Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич продемонстрировал наибольшее количество бросков после обыгрыша среди всех участников плей-офф-2022.

В активе словенца 324 таких попытки при 54% эффективности. На втором месте в данном рейтинге идет лидер «Бостона» Джейсон Тейтум (270 бросков, 46% eFG), на третьем – одноклубник Дончича Джейлен Браун (243 броска, 50% eFG).

Звездный игрок «Голден Стэйт» Стефен Карри расположился на четвертой позиции. Он совершил 239 бросков после обыгрыша при 55% эффективности.

Примечательно, что разыгрывающий «Финикса» Крис Пол лидирует с большим отрывом по эффективности таких бросков, у него 63% eFG, а звезда «Атланты» Трэй Янг отметился худшим результатом по данной шкале (29% eFG).

В исследовании учитывались игроки, которые совершили не менее 50 бросков после удержания мяча более 2 секунд.

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