«Денвер» может стать 13-й командой в карьере Иша Смита, это рекорд НБА

Разыгрывающий Иш Смит (33 года, 183 см) станет рекордсменом по количеству команд НБА за карьеру.
«Денвер» договорился с «Вашингтоном» о приобретении Смита в рамках обмена с участием нескольких игроков.
«Наггетс» могут стать 13-й командой для Иша, если баскетболист проведет за них хотя бы один матч.
Смит выступал за следующие клубы в своей карьере: «Хьюстон», «Мемфис», «Голден Стэйт», «Орландо», «Милуоки», «Финикс», «Оклахома», «Филадельфия», «Новый Орлеан», «Детройт», «Шарлотт», «Вашингтон».
В минувшем сезоне он сыграл за «Уизардс» 28 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, 5,2 передачи, 3 подбора и 1 перехват.