«Денвер» может стать 13-й командой в карьере Иша Смита, это рекорд НБА

Разыгрывающий Иш Смит (33 года, 183 см) станет рекордсменом по количеству команд за карьеру.

«Денвер» договорился с «Вашингтоном» о приобретении Смита в рамках обмена с участием нескольких игроков.

«Наггетс» могут стать 13-й командой для Иша, если баскетболист проведет за них хотя бы один матч.

Смит выступал за следующие клубы в своей карьере: , «Мемфис», , «Орландо», , «Финикс», «Оклахома», , «Новый Орлеан», «Детройт», «Шарлотт», «Вашингтон».

В минувшем сезоне он сыграл за «Уизардс» 28 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, 5,2 передачи, 3 подбора и 1 перехват.