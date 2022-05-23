Дончич вступил в словесную перепалку с «Уорриорз» после 3-очкового Карри и реакции его одноклубников

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри по ходу третьего матча финала Запада с «Мэверикс» (109:100, 3-0) забросил фирменный 3-очковый, когда после броска развернулся и не стал смотреть на кольцо.
В паузе после эпизода запасные «Голден Стэйт» начали активно реагировать на случившееся, поддразнивая проходившего мимо Луку Дончича. Словенец не выдержал и высказал претензии соперникам.
Дончич в итоге успокоился, обсудив момент с Карри и Дрэймондом Грином.
Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА