Депутат Журова о предложении американского журналиста отправить Овечкина в тюрьму: «Решил попиариться на чужом честном имени. Александр – символ России»

Светлана Журова высказалась об американском журналисте, предложившем отправить в тюрьму.

В середине февраля 2022 года баскетболистка Бриттни Грайнер прилетела из Нью-Йорка в Москву, чтобы продолжить выступления за российский клуб УГМК. Однако добраться до Екатеринбурга американка не смогла: во время осмотра у неё было обнаружено запрещённое в России наркотическое вещество. Теперь спортсменке грозит до 10 лет тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

В связи с этим американский спортивный журналист Кит Олберманн предложил отправить нападающего Александра Овечкина в тюрьму.

«Любой скандал – это реклама. Может, об этом журналисте уже давно забыли, а ему захотелось, чтобы о нем хоть немного вспомнили. Поэтому он решил попиариться на чужом честном имени. Отмечу, что не ему решать судьбу Александра, который, к слову, ничего не нарушал ни в России, ни в США.

Овечкину уделяют такое пристальное внимание, потому что он один из лучших в мире. Он для многих является символом России. И на фоне всех событий, которые сейчас происходят, им хочется его куда-нибудь отправить. Это не первая попытка наказать как-то Александра», – сказала депутат .