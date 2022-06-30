«Миннесота» вступила в борьбу за Деандре Эйтона

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Миннесота» заинтересована в приобретении центрового «Финикса» Деандре Эйтона, который стал ограниченно свободным агентом.
«Финикс» выставил Эйтону квалификационное предложение на 16,4 миллиона долларов и имеет право повторить любое предложение игроку.
Одним из главных претендентов на центрового считается «Индиана».
В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.
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