«Миннесота» вступила в борьбу за Деандре Эйтона

Теги возможные переходы Индиана Миннесота Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Миннесота» заинтересована в приобретении центрового «Финикса» Деандре Эйтона, который стал ограниченно свободным агентом.

«Финикс» выставил Эйтону квалификационное предложение на 16,4 миллиона долларов и имеет право повторить любое предложение игроку.

Одним из главных претендентов на центрового считается «Индиана».

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

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