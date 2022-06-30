Брайан Уиндхорст: «Санз» считают, что найдут немало других центровых с продуктивностью уровня Эйтона»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст объяснил, почему не намерен предлагать центровому максимальный контракт и удерживать 1-го номера драфта-2018.

По словам Уиндхорста, клуб рассчитывает потратить деньги на более важного и влиятельного игрока.

«Санз» считают, что могут найти немало других центровых с продуктивностью уровня Эйтона», – заявил Уиндхорст.

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн