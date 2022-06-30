«Нетс» могут заполучить Эйтона в обмен на Клэкстона, Харриса и Томаса

Центровой может перейти в по схеме сайн-энд-трейд.

Как информирует инсайдер Куинтон Мэйо, «Нетс» взамен 1-го номера драфта-2018 готовы предложить , и, возможно, Кэмерона Томаса.

Осуществление подобной сделки возможно только в том случае, если контракт Кайри Ирвинга (37 миллионов долларов) обменяют на существенно более низкие зарплаты, так как переход Эйтона и любого другого игрока по сайн-энд-трейду установит для «Нетс» жесткий потолок зарплат на сумме 157 миллионов долларов. На данный момент платежка бруклинской команды уже выше этой суммы.

«Санз» не хотят сохранять Эйтона на максимальном контракте, но сделали 23-летнему игроку квалификационное предложение.

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

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