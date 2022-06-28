«Финикс» сделал квалификационное предложение Деандре Эйтону

официально выставил квалификационное предложение на 16,4 миллиона долларов центровому , пишет инсайдер Sportrac Кейт Смит.

Таким образом, 1 июля Эйтон станет ограниченно свободным агентом, и «Санз» смогут повторить любое предложение игроку.

Ожидается, что несколько команд намерены побороться за центрового и предложат ему соглашение с заработной платой более 30 миллионов долларов в год.

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

«Вы дарите мне обувь и еще платите. Это законно?» Революция Nike в студенческом баскетболе 70-х