«Индиана» может подписать Деандре Эйтона

Теги возможные переходы Индиана Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

По словам инсайдера НБА Брайана Уиндхорста, «Индиана» является одним из главных претендентов на центрового «Финикса» Деандре Эйтона, который стал ограниченно свободным агентом.

«Финикс» выставил Эйтону квалификационное предложение на 16,4 миллиона долларов и имеет право повторить любое предложение игроку.

Ожидается, что за центрового будут бороться несколько команд, и он получит предложение с заработной платой более 30 миллионов долларов в год.

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

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