«Индиана» может подписать Деандре Эйтона

По словам инсайдера НБА Брайана Уиндхорста, является одним из главных претендентов на центрового , который стал ограниченно свободным агентом.

«Финикс» выставил Эйтону квалификационное предложение на 16,4 миллиона долларов и имеет право повторить любое предложение игроку.

Ожидается, что за центрового будут бороться несколько команд, и он получит предложение с заработной платой более 30 миллионов долларов в год.

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

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