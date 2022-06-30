Джеймс Томпсон остается в «Енисее»

Центровой Джеймс Томпсон (27 лет, 208 см) продолжит выступать за в сезоне-22/23.

Томпсон начинал минувший игровой год в чемпионате Израиля, а в декабре присоединился к красноярскому клубу. Средние показатели в 14 встречах лиги ВТБ – 8,9 очка, 6,6 подбора, 0,4 передачи и 0,6 перехвата за 20 минуты на паркете.

Главный тренер «Енисея» поделился мнением о Томпсоне.

«Я очень доволен игрой Томпсона в прошлом сезоне. Он оправдал ожидания и показал лояльное отношение к клубу в сложный момент. Я уверен, что в предстоящем сезоне он может быть лучше и покажет весь свой потенциал», – заявил Анзулович.

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