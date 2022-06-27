«Енисей» сохранил Тимофея Герасимова

Защитник Тимофей Герасимов (25 лет, 196 см) подписал продление контракта с .

Соглашение рассчитано на сезон-22/23.

В минувшем сезоне Тимофей дебютировал в составе сборной России в квалификационном матче против Нидерландов (80:69), который проходил в Перми 24 февраля. За 21 минуту на площадке его статистика составила 7 очков, 4 подбора, 1 передача и 1 перехват.

Средние показатели баскетболиста в 21 матче Единой лиги ВТБ – 6,6 очка, 3,4 подбора, 3,3 передачи, 1,1 перехвата за 23 минуты на паркете. Процент реализации 2-х очковых бросков – 47,5, штрафных – 90,0.

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