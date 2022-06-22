«Енисей» продлил контракт с Дмитрием Сонько

Красноярский объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Сонько (21 год, 197 см).

В прошлом сезоне Сонько выступал одновременно за молодежную и основную команды клуба. В составе молодежки форвард сыграл в 14 матчах, набирая в среднем 24,2 очка, 6,2 подбора, 3,9 передачи и 1,4 перехвата за 35 минут на площадке.

В 8 матчах Лиги ВТБ показатели Сонько составили 2,9 очка, 1,1 подбора и 0,3 перехвата за 11 минуты.

«Я повзрослел психологически, улучшил свои физические показатели, стал увереннее чувствовать себя на паркете среди уже опытных игроков. Все это дало мне мощную мотивацию развиваться дальше, поэтому с нетерпением жду начала нового сезона, когда можно будет приступить к полноценным тренировкам вместе с командой.

Я очень рад, что Дражен Анзулович принял решение продолжить сотрудничество с клубом. Я благодарен ему за доверие и возможность больше времени проводить на площадке, помогать команде в серии плей-офф.

Мне по-прежнему нужно много тренироваться, чтобы достичь успеха. Я хочу показывать «умную» игру, радовать болельщиков хорошим баскетболом и помочь команде выйти в плей-офф, в условиях нового формата Лиги ВТБ», – сказал Сонько.

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