Тимофей Герасимов: «Под руководством Анзуловича смогу вырасти как игрок»

Защитник Тимофей Герасимов объяснил решение продлить контракт с красноярским клубом.

«Мне кажется я показал, что могу играть на таком высоком уровне, и, собственно, весь тренерский состав под руководством Анзуловича мне очень сильно в этом помог. Хочу сказать им всем большое спасибо за доверие, за ту уверенность, которую они в меня вселяли весь сезон! Буду стараться прогрессировать дальше на радость болельщикам и для больших результатов команды!

На мое решение остаться в Красноярске, очень большую роль сыграло то, что Дражен остается в клубе. Как я уже сказал ранее, он добавляет мне большую уверенность на паркете, и я считаю, что смогу вырасти как игрок еще больше!» – сказал Герасимов.

10 главных супергероев сезона Единой лиги ВТБ