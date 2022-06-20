«Енисей» подписал Романа Загретдинова

Центровой Роман Загретдинов (26 лет, 207 см) стал игроком красноярского .

За два года воспитанник УНИКСа проделал путь от Суперлиги-2 до клуба лиги ВТБ. В сезоне-2020/21 Загретдинов, выступая за «Тамбов», стал MVP Суперлиги-2. Сезон-2021/22 провел в составе «Университета-Югра».

В прошедшем сезоне Суперлиги-1 центровой набирал 12,5 очка (второй показатель в команде) и 7,8 подбора (первый) за 25 минут в среднем за матч.

«Для меня большая честь попробовать себя в лиге выше, так как это самый верх российского баскетбола. Страхов нет, но волнение присутствует.

Цель – стать лучше, узнать на что я способен на этом уровне и максимально помочь команде в достижении результатов», – сказал Загретдинов.

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