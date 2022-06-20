«Енисей» подписал Романа Загретдинова

Теги переходы Енисей суперлига Россия Единая лига ВТБ Роман Загретдинов Баскетбол

Центровой Роман Загретдинов (26 лет, 207 см) стал игроком красноярского «Енисея».

За два года воспитанник УНИКСа проделал путь от Суперлиги-2 до клуба Единой лиги ВТБ. В сезоне-2020/21 Загретдинов, выступая за «Тамбов», стал MVP Суперлиги-2. Сезон-2021/22 провел в составе «Университета-Югра».

В прошедшем сезоне Суперлиги-1 центровой набирал 12,5 очка (второй показатель в команде) и 7,8 подбора (первый) за 25 минут в среднем за матч.

«Для меня большая честь попробовать себя в лиге выше, так как это самый верх российского баскетбола. Страхов нет, но волнение присутствует.

Цель – стать лучше, узнать на что я способен на этом уровне и максимально помочь команде в достижении результатов», – сказал Загретдинов.

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