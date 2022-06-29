Ожидается, что Джеймс Харден использует опцию на сезон-2022/23 и продлит контракт на два года

Ожидается, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден использует опцию игрока на сезон-2022/23, после чего продлит контракт с клубом на два года за сумму меньше максимальной, сообщает The Philadelphia.

29 июня – последний день, когда Хардену надо определиться с опцией в действующем соглашении на 47,4 миллиона долларов. Если игрок откажется от опции, то станет свободным агентом. Если использует, то получит возможность продлить контракт на 4 года и 233 миллиона.

Ранее сообщалось, что «Сиксерс» хотят предложить Хардену трехлетний контракт с зарплатой 46,9 млн долларов в год.

приобрела Хардена в середине февраля в результате обмена с «Бруклином». В 21 матче за «Сиксерс» защитник набирал в среднем 21,0 очка, 10,5 передачи, 7,0 подбора и 1,3 перехвата.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?