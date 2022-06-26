Кендрик Перкинс: «Между Дюрэнтом и Уэстбруком никогда не было братских отношений»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал о проблемах, которые помешали «Оклахоме» выиграть чемпионат, несмотря на наличие в составе суперзвезд и Расселла Уэстбрука.

«Главная проблема «Оклахомы» заключалась в отсутствии отношений между Дюрэнтом и Уэстбруком. Как бы они ни пытались изображать братские отношения на публике, их никогда не было. И это нормально, верно?

Потому что не обязательно быть братьями, чтобы взять и попытаться выиграть чемпионат вместе. Но они никогда не были на одной волне, и это была самая сложная ситуация, в которой я когда-либо находился.

После «Селтикс», которые были очень дружны, «Оклахома» казалась мне разрозненной командой. Там были , , , , которые тусовались вместе. И был Кевин Дюрэнт, который был один и даже не тусовался с ними. Когда я начал это замечать, я сразу подумал, что так мы не победим», – рассказал Перкинс.

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