«Сиксерс» близки к подписанию Пи Джея Такера

Форвард Пи Джей Такер близок к переходу в «Филадельфию» в нынешнее межсезонье, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.
Отмечается, что в лиге будут удивлены, если воссоединение игрока с Дэрилом Мори и Джеймсом Харденом в «Сиксерс» не состоится.
Ранее сообщалось, что «Филадельфии» придется обменять Матисса Тайбулла и Фуркана Коркмаза, чтобы освободить место в платежной ведомости для подписания Такера, поэтому переход Пи Джея в команду крайне маловероятен.
В прошедшем сезоне баскетболист выступал за «Майами», набирая в среднем 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% из-за дуги.
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