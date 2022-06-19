«Сиксерс» предложат Джеймсу Хардену 3-летний контракт с зарплатой 46,9 млн долларов в год

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден может подписать трехлетний контракт с командой в нынешнее межсезонье.

Как сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор, владельцы «Сиксерс» хотят, чтобы Харден подписал контракт с зарплатой 46,9 миллиона долларов за сезон-2022/23.

Отмечается также, что генеральный менеджер клуба планирует предложить игроку трехлетнее соглашение.

Хардену до 29 июня надо определиться с опцией в действующем соглашении на 47,4 миллиона долларов. Если он воспользуется ей, то получит возможность продлить контракт на 4 года и 233 миллиона.

приобрела Хардена в середине февраля в результате обмена с «Бруклином». В 21 матче за «Сиксерс» защитник набирал в среднем 21,0 очка, 10,5 передачи, 7,0 подбора и 1,3 перехвата.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?