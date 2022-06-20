Трэйси Макгрэйди: «Хардену надо поставить баскетбол и победы на первое место»

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди дал совет звездному защитнику «Сиксерс» Джеймсу Хардену, как реанимировать карьеру.
«Хардену надо поставить баскетбол на первое место. Сделать победы основным приоритетом. Сделать «Сиксерс» основным приоритетом, поставить на первое место.
Он играет с человеком уровня MVP Джоэлом Эмбиидом, который, как мне кажется, как раз изменил свое отношение к игре и к победам. Если Хардену удастся снова стать этим продуктивным игроком уровня 20+10 и делать это для «Сиксерс» каждый вечер, то они будут в списке фаворитов на Востоке», – заявил Макгрэйди.
Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге