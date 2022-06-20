Трэйси Макгрэйди: «Хардену надо поставить баскетбол и победы на первое место»

Член Зала славы дал совет звездному защитнику «Сиксерс» , как реанимировать карьеру.

«Хардену надо поставить баскетбол на первое место. Сделать победы основным приоритетом. Сделать «Сиксерс» основным приоритетом, поставить на первое место.

Он играет с человеком уровня MVP Джоэлом Эмбиидом, который, как мне кажется, как раз изменил свое отношение к игре и к победам. Если Хардену удастся снова стать этим продуктивным игроком уровня 20+10 и делать это для «Сиксерс» каждый вечер, то они будут в списке фаворитов на Востоке», – заявил Макгрэйди.

Гэри Пэйтон-отец и Гэри Пэйтон-сын – чемпионы НБА. Такая наследственность – редкость в лиге