Стив Балмер: «Для «Клипперс» нет ничего невозможного»

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Владелец «Клипперс» Стив Балмер уверен, что в следующем сезоне его команда будет бороться за чемпионский титул, если избежит травм.

«Я считаю, что для нашей команды нет ничего невозможного. Все зависит от наших усилий и нашей энергии. И, конечно, чтобы выиграть кубок Ларри О’Брайена, нужно немного удачи, что нам очень нравится.

Кавай Ленард – не только наш лучший игрок, но и один из самых выдающихся игроков в мире. Кавай – в спортзале. Он тренируется, мы скрестили пальцы, все идет по графику.

Если в следующем сезоне будем здоровы, у нас будет возможность пройти далеко в плей-офф», – сказал Балмер.

Стив Балмер – самый богатый босс в спорте. Он шокировал всех в IT-индустрии, а теперь называет «Клипперс» главным проектом

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