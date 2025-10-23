Тьяго Сплиттер станет временным главным тренером «Портленда»
Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» возглавит «Портленд».
По информации ESPN, Тьяго Сплиттер, работавший ассистентом в «Трэйл Блэйзерс», займет пост временного главного тренера команды на период отстранения Чонси Биллапса.
«Портленд» активно рассматривал кандидатуру еще одного ассистента главного тренера Нэйта Бьоркгрена, но решил, что для клуба будет лучше, если он сохранит свою нынешнюю должность.
Сплиттер работал ассистентом в «Бруклине» (2019-2023) и «Хьюстоне» (2023-24), после чего возглавил французский «Париж», выиграв с командой национальный чемпионат и кубок страны в прошлом сезоне.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
