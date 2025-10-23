Тьяго Сплиттер станет временным главным тренером «Портленда»

Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» возглавит «Портленд».

По информации ESPN, Тьяго Сплиттер , работавший ассистентом в «Трэйл Блэйзерс», займет пост временного главного тренера команды на период отстранения Чонси Биллапса .

«Портленд » активно рассматривал кандидатуру еще одного ассистента главного тренера Нэйта Бьоркгрена, но решил, что для клуба будет лучше, если он сохранит свою нынешнюю должность.

Сплиттер работал ассистентом в «Бруклине» (2019-2023) и «Хьюстоне» (2023-24), после чего возглавил французский «Париж», выиграв с командой национальный чемпионат и кубок страны в прошлом сезоне.