2

Эл Хорфорд сыграет против «Денвера» и пропустит игру с «Портлендом»

«Уорриорз» приняли решение о статусе Хорфорда на предстоящие два матча.

Перед стартом сезона главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр подтвердил, что 38-летний центровой не будет играть в бэк-ту-бэк матчах, и клуб должен выбирать, в какой из двух игр он выйдет.

Первый такой случай уже наступил: 24 октября «Уорриорз» принимают «Денвер», а на следующий день выезжают на матч с «Портлендом». В итоге клуб решил, что Хорфорд сыграет против «Наггетс», но пропустит игру с «Трэйл Блэйзерс».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1725 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Энтони Слэйтера
logoГолден Стэйт
logoПортленд
logoДенвер
logoЭл Хорфорд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»
сегодня, 18:59
НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»
сегодня, 17:43
Джей Джей Редик о поражении от «Уорриорз»: «Не закрывали «снайперов» в быстрых атаках. Это было 2-й главной задачей на матч»
сегодня, 06:30
Главные новости
НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»
сегодня, 17:43
Кэм Джонс принес публичные извинения после ареста: «Такого больше не повторится»
сегодня, 20:31
Евролига. 22 очка Мицича помогли «Хапоэлю» обыграть «Монако», «Жальгирис» уверенно разобрался с «Барселоной» и другие результаты
сегодня, 20:25
Кевин Лав отреагировал на аресты Розира и Биллапса ироничным постом в соцсетях
сегодня, 19:53Фото
«Это не так уж важно». Беннедикт Матурин не беспокоится из-за несостоявшегося продления контракта
сегодня, 19:16
Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»
сегодня, 18:59
Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»
сегодня, 18:13
«Я нервничал!» Майкл Джордан вышел на баскетбольную площадку впервые за годы
сегодня, 17:28Видео
Тьяго Сплиттер станет временным главным тренером «Портленда»
сегодня, 17:22
«Денвер» активировал опции в контрактах Джулиана Стротера и Дарона Холмса на сезон-2026/27
сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
46 минут назад
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
58 минут назад
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
сегодня, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
сегодня, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
сегодня, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
сегодня, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
сегодня, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02