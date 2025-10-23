Эл Хорфорд сыграет против «Денвера» и пропустит игру с «Портлендом»
«Уорриорз» приняли решение о статусе Хорфорда на предстоящие два матча.
Перед стартом сезона главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр подтвердил, что 38-летний центровой не будет играть в бэк-ту-бэк матчах, и клуб должен выбирать, в какой из двух игр он выйдет.
Первый такой случай уже наступил: 24 октября «Уорриорз» принимают «Денвер», а на следующий день выезжают на матч с «Портлендом». В итоге клуб решил, что Хорфорд сыграет против «Наггетс», но пропустит игру с «Трэйл Блэйзерс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Энтони Слэйтера
