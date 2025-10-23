Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»

Форвард «Уорриорз» отметил важность выполнения малозаметной, но значимой работы.

«Одна из моих целей на этот год – стараться активно помогать в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника. Главное – продолжать совершенствоваться изо дня в день.

Если бросок не идет, искать другие способы влиять на игру. Делать важные мелочи. Наступит момент, когда от меня потребуется набирать очки», – пояснил Куминга после победного матча с «Лейкерс» (119:109).

После затянувшихся переговоров по контракту с «Голден Стэйт » и вопросов о его роли в команде, Джонатан Куминга продемонстрировал уверенную игру в стартовом матче сезона, набрав 17 очков, 9 подборов и 6 передач.