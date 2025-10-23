  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»
3

Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»

Форвард «Уорриорз» отметил важность выполнения малозаметной, но значимой работы.

«Одна из моих целей на этот год – стараться активно помогать в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника. Главное – продолжать совершенствоваться изо дня в день.

Если бросок не идет, искать другие способы влиять на игру. Делать важные мелочи. Наступит момент, когда от меня потребуется набирать очки», – пояснил Куминга после победного матча с «Лейкерс» (119:109).

После затянувшихся переговоров по контракту с «Голден Стэйт» и вопросов о его роли в команде, Джонатан Куминга продемонстрировал уверенную игру в стартовом матче сезона, набрав 17 очков, 9 подборов и 6 передач.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1688 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoДжонатан Куминга
logoНБА
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер: «Хочу помочь Джонатану Куминге стать отличным игроком. Столько таланта, атлетизма и ума»
вчера, 11:50
Джимми Батлер и Стеф Карри набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Лейкерс»
вчера, 05:38Видео
Стивен Джексон: «У «Голден Стэйт» лучшая стартовая пятерка в НБА, команда может выиграть чемпионат»
21 октября, 07:10
Главные новости
Кевин Лав отреагировал на аресты Розира и Биллапса ироничным постом в соцсетях
18 минут назадФото
«Это не так уж важно». Беннедикт Матурин не беспокоится из-за несостоявшегося продления контракта
55 минут назад
Евролига. «Хапоэль» играет с «Монако», «Барселона» принимает «Жальгирис» и другие матчи
сегодня, 18:34Live
Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»
сегодня, 18:13
НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»
сегодня, 17:43
«Я нервничал!» Майкл Джордан вышел на баскетбольную площадку впервые за годы
сегодня, 17:28Видео
Тьяго Сплиттер станет временным главным тренером «Портленда»
сегодня, 17:22
«Денвер» активировал опции в контрактах Джулиана Стротера и Дарона Холмса на сезон-2026/27
сегодня, 17:05
«Трамп идет. Впереди нечто большее». Стивен Эй Смит усмотрел политический след в громком деле о ставках в НБА
сегодня, 16:27
Эйс Бэйли: «Я, по сути, играю в стиле Кевина Дюрэнта»
сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
сегодня, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
сегодня, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
сегодня, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
сегодня, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
сегодня, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30