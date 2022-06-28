«Никс» обсуждают с «Клипперс» обмен Нерленса Ноэла

провел предварительные переговоры с по обмену центрового , пишет HoopsHype.

Ожидается, что калифорнийцы используют торговое исключение для приобретения игрока, а «Никс» освободят до 25 миллионов долларов под потолком зарплат с помощью данной сделки.

28-летний центровой имеет 2-летний контракт на 18,9 миллиона долларов с опцией команды в сезоне-2023/24. В прошедшем регулярном чемпионате он набирал 3,4 очка, 5,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» пытается расчистить платежную ведомость для подписания разыгрывающего Джейлена Брансона.

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