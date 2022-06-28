Джон Уолл выкупил контракт с «Рокетс», станет игроком «Клипперс»

Разыгрывающий Джон Уолл продолжит карьеру в . Сегодня игрок договорился о выкупе контракта с «Хьюстоном»: ESPN сообщает, что Уолл отказался от 6,5 млн из причитающихся ему 47,4 млн долларов.

Ожидается, что после оформления выкупа Уолл станет игроком «Клипперс». Он подпишет соглашение на условиях исключения среднего уровня (которое как раз составляет около 6,5 млн долларов).

Уолл выступал за «Рокетс» в сезоне-20/21. Он провел 40 матчей и набирал 20,6 очка и 6,9 передачи, доказав, что полностью восстановился после травм. После этого игрок и клуб договорились о том, что он больше не будет выходить на площадку. Уолл присутствовал на играх «Рокетс» и тренировался самостоятельно в Майами.

Уолл стал игроком в результате обмена с участием Расселла Уэстбрука.