  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Это не так уж важно». Беннедикт Матурин не беспокоится из-за несостоявшегося продления контракта
0

«Это не так уж важно». Беннедикт Матурин не беспокоится из-за несостоявшегося продления контракта

Молодой игрок «Индианы» настроен доказать свою ценность на паркете.

«Это не так уж важно. Конечно, я бы с радостью подписал продление, но я не зацикливаюсь на этом. Все сводится к тому, чтобы выходить на площадку и начать сезон с правильным настроем. С установкой: «Да, этот сезон будет моим. Я наконец-то стану той версией себя, к которой всегда стремился», – поделился 23-летний игрок «Пэйсерс».

В прошлой «регулярке» Матурин сыграл 72 матча, набирая в среднем 16,1 очка, 5,3 подбора и 1,9 передачи за 30 минут на площадке.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1688 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: IndyStar
logoБеннедикт Матурин
logoИндиана
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Беннедикт Матурин отметился 31 очком (11 из 12 с игры) за 23 минуты в игре с «Сан-Антонио»
14 октября, 05:39Видео
Рик Карлайл о Эндрю Нембхарде: «На него ложится гораздо больше обязанностей в розыгрыше»
29 сентября, 15:05
Рик Карлайл: «В этом сезоне Бен Матурин будет выходить в стартовой пятерке на позиции второго номера»
5 августа, 14:46
Главные новости
Кевин Лав отреагировал на аресты Розира и Биллапса ироничным постом в соцсетях
18 минут назадФото
Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»
сегодня, 18:59
Евролига. «Хапоэль» играет с «Монако», «Барселона» принимает «Жальгирис» и другие матчи
сегодня, 18:34Live
Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»
сегодня, 18:13
НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»
сегодня, 17:43
«Я нервничал!» Майкл Джордан вышел на баскетбольную площадку впервые за годы
сегодня, 17:28Видео
Тьяго Сплиттер станет временным главным тренером «Портленда»
сегодня, 17:22
«Денвер» активировал опции в контрактах Джулиана Стротера и Дарона Холмса на сезон-2026/27
сегодня, 17:05
«Трамп идет. Впереди нечто большее». Стивен Эй Смит усмотрел политический след в громком деле о ставках в НБА
сегодня, 16:27
Эйс Бэйли: «Я, по сути, играю в стиле Кевина Дюрэнта»
сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
сегодня, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
сегодня, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
сегодня, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
сегодня, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
сегодня, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30