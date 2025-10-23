«Это не так уж важно». Беннедикт Матурин не беспокоится из-за несостоявшегося продления контракта

Молодой игрок «Индианы» настроен доказать свою ценность на паркете.

«Это не так уж важно. Конечно, я бы с радостью подписал продление, но я не зацикливаюсь на этом. Все сводится к тому, чтобы выходить на площадку и начать сезон с правильным настроем. С установкой: «Да, этот сезон будет моим. Я наконец-то стану той версией себя, к которой всегда стремился», – поделился 23-летний игрок «Пэйсерс».

В прошлой «регулярке» Матурин сыграл 72 матча, набирая в среднем 16,1 очка, 5,3 подбора и 1,9 передачи за 30 минут на площадке.