1

Кэм Джонс принес публичные извинения после ареста: «Такого больше не повторится»

Новичок «Индианы» извинился за арест по делу об опасном вождении.

«Я искренне извиняюсь перед организацией «Пэйсерс» и фанатами. Это был очень, очень травматичный опыт для меня. Никогда раньше не сталкивался с подобным, но это, безусловно, ошибка, из которой я сделал выводы. Такого больше не повторится. Мне очень жаль, и я хочу поскорее оставить это позади и вернуться к работе», – заявил Кэм Джонс.

Согласно полицейскому отчету, баскетболист объяснил, что спешил, потому что думал, будто опаздывает на тренировку.

Однако, как уточняет Indy Star, в тот день у «Индианы» официальной тренировки не было – Джонс направлялся в клубный центр для процедур и реабилитации после травмы спины, из-за которой он пропустил предсезонные матчи.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1725 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: IndyStar
logoКэм Джонс
logoИндиана
logoНБА
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это не так уж важно». Беннедикт Матурин не беспокоится из-за несостоявшегося продления контракта
сегодня, 19:16
НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»
сегодня, 17:43
Разыгрывающий «Индианы» Кэм Джонс арестован после погони в Индианаполисе
20 октября, 17:53
Главные новости
НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»
сегодня, 17:43
Евролига. 22 очка Мицича помогли «Хапоэлю» обыграть «Монако», «Жальгирис» уверенно разобрался с «Барселоной» и другие результаты
сегодня, 20:25
Эл Хорфорд сыграет против «Денвера» и пропустит игру с «Портлендом»
сегодня, 20:23
Кевин Лав отреагировал на аресты Розира и Биллапса ироничным постом в соцсетях
сегодня, 19:53Фото
«Это не так уж важно». Беннедикт Матурин не беспокоится из-за несостоявшегося продления контракта
сегодня, 19:16
Джонатан Куминга: «В этом сезоне я хочу помогать команде в борьбе под щитом и брать на себя опеку лучших игроков соперника»
сегодня, 18:59
Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»
сегодня, 18:13
«Я нервничал!» Майкл Джордан вышел на баскетбольную площадку впервые за годы
сегодня, 17:28Видео
Тьяго Сплиттер станет временным главным тренером «Портленда»
сегодня, 17:22
«Денвер» активировал опции в контрактах Джулиана Стротера и Дарона Холмса на сезон-2026/27
сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
46 минут назад
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
58 минут назад
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
сегодня, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
сегодня, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
сегодня, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
сегодня, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
сегодня, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02