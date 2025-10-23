Кэм Джонс принес публичные извинения после ареста: «Такого больше не повторится»
Новичок «Индианы» извинился за арест по делу об опасном вождении.
«Я искренне извиняюсь перед организацией «Пэйсерс» и фанатами. Это был очень, очень травматичный опыт для меня. Никогда раньше не сталкивался с подобным, но это, безусловно, ошибка, из которой я сделал выводы. Такого больше не повторится. Мне очень жаль, и я хочу поскорее оставить это позади и вернуться к работе», – заявил Кэм Джонс.
Согласно полицейскому отчету, баскетболист объяснил, что спешил, потому что думал, будто опаздывает на тренировку.
Однако, как уточняет Indy Star, в тот день у «Индианы» официальной тренировки не было – Джонс направлялся в клубный центр для процедур и реабилитации после травмы спины, из-за которой он пропустил предсезонные матчи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: IndyStar
