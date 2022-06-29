«Клипперс» продлили Ивицу Зубаца – 33 млн долларов за 3 года

Теги Клипперс НБА Ивица Зубац Баскетбол

«Клипперс» договорились о продлении контракта с хорватским центровым Ивицей Зубацом.

Агенты Зубаца сообщили, что игрок заработает 33 миллиона за следующие три года.

Отмечается, что калифорнийцы отклонили опцию команды на следующий сезон (7,5 миллиона долларов), чтобы подписать новое соглашение.

В минувшем сезоне Зубац набирал в среднем 10,3 очка, 8,4 подбора и 1 блок-шота в среднем за матч.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные