«Клипперс» продлили Ивицу Зубаца – 33 млн долларов за 3 года

договорились о продлении контракта с хорватским центровым Ивицей Зубацом.

Агенты Зубаца сообщили, что игрок заработает 33 миллиона за следующие три года.

Отмечается, что калифорнийцы отклонили опцию команды на следующий сезон (7,5 миллиона долларов), чтобы подписать новое соглашение.

В минувшем сезоне Зубац набирал в среднем 10,3 очка, 8,4 подбора и 1 блок-шота в среднем за матч.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?