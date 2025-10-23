«Я нервничал!» Майкл Джордан вышел на баскетбольную площадку впервые за годы

Появилось видео с возвращением легенды НБА на баскетбольную площадку.

В своем дебютном выпуске программы на канале NBC Майкл Джордан рассказал, что не брал в руки баскетбольный мяч много лет, пока не оказался в арендованном доме во время Кубка Райдера-2025.

Как вспоминал легендарный баскетболист, к нему подошел хозяин дома с внуками и попросил выполнить один штрафной бросок.