Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»
Во время интервью Sports Illustrated Кевин Дюрэнт ответил на вопрос, чувствует ли он необходимость повторить путь Кобе Брайанта, который доказывал, что может выиграть чемпионский титул без Шакила О’Нила.
«Буду реалистом: если бы я играл за «Уорриорз» и не был MVP Финала, как Кобе, когда играл с Шаком, если бы у меня не было матчей, где я набирал по 30 очков, делал по 7–8 передач, выдавал 40 и попадал решающие броски, тогда да, можно было бы сказать, что мне нужно что-то доказывать. Но я уже это сделал.
Так что я никогда не смотрел на наши отношения со Стефом как на нечто вроде «Шак и Кобе». Мы были чем-то своим, новым. Он доказал, что может играть на высочайшем уровне, и я доказал то же самое. Думаю, тот наш период с «Голден Стэйт» стоит воспринимать именно так. Не нужно продолжать тянуть за собой все эти разговоры вроде: «А мог бы ты сделать это без него?» или «Твое наследие – это только из-за того времени».
Но, как фанат баскетбола, как человек, который любит разговоры о игре, я понимаю – если бы я тогда не показывал тот уровень и не создавал те моменты для команды, тогда можно было бы говорить, что я хочу доказать, что могу выиграть без них. Но я был MVP Финала, набирал по 35 очков за игру – поэтому такие вопросы для меня просто бессмысленны», – сказал Дюрэнт.