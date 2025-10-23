Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»

Форвард «Хьюстона» высказался о своем наследии в «Голден Стэйт».

Во время интервью Sports Illustrated Кевин Дюрэнт ответил на вопрос, чувствует ли он необходимость повторить путь Кобе Брайанта , который доказывал, что может выиграть чемпионский титул без Шакила О’Нила .

«Буду реалистом: если бы я играл за «Уорриорз» и не был MVP Финала, как Кобе, когда играл с Шаком, если бы у меня не было матчей, где я набирал по 30 очков, делал по 7–8 передач, выдавал 40 и попадал решающие броски, тогда да, можно было бы сказать, что мне нужно что-то доказывать. Но я уже это сделал.

Так что я никогда не смотрел на наши отношения со Стефом как на нечто вроде «Шак и Кобе». Мы были чем-то своим, новым. Он доказал, что может играть на высочайшем уровне, и я доказал то же самое. Думаю, тот наш период с «Голден Стэйт » стоит воспринимать именно так. Не нужно продолжать тянуть за собой все эти разговоры вроде: «А мог бы ты сделать это без него?» или «Твое наследие – это только из-за того времени».

Но, как фанат баскетбола, как человек, который любит разговоры о игре, я понимаю – если бы я тогда не показывал тот уровень и не создавал те моменты для команды, тогда можно было бы говорить, что я хочу доказать, что могу выиграть без них. Но я был MVP Финала, набирал по 35 очков за игру – поэтому такие вопросы для меня просто бессмысленны», – сказал Дюрэнт.