  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»
5

Кевин Дюрэнт: «Мне не нужно доказывать, что могу выиграть титул без Карри – я был MVP финала, и набирал 35 очков за игру»

Форвард «Хьюстона» высказался о своем наследии в «Голден Стэйт».

Во время интервью Sports Illustrated Кевин Дюрэнт ответил на вопрос, чувствует ли он необходимость повторить путь Кобе Брайанта, который доказывал, что может выиграть чемпионский титул без Шакила О’Нила.

«Буду реалистом: если бы я играл за «Уорриорз» и не был MVP Финала, как Кобе, когда играл с Шаком, если бы у меня не было матчей, где я набирал по 30 очков, делал по 7–8 передач, выдавал 40 и попадал решающие броски, тогда да, можно было бы сказать, что мне нужно  что-то доказывать. Но я уже это сделал.

Так что я никогда не смотрел на наши отношения со Стефом как на нечто вроде «Шак и Кобе». Мы были чем-то своим, новым. Он доказал, что может играть на высочайшем уровне, и я доказал то же самое. Думаю, тот наш период с «Голден Стэйт» стоит воспринимать именно так. Не нужно продолжать тянуть за собой все эти разговоры вроде: «А мог бы ты сделать это без него?» или «Твое наследие – это только из-за того времени».

Но, как фанат баскетбола, как человек, который любит разговоры о игре, я понимаю – если бы я тогда не показывал тот уровень и не создавал те моменты для команды, тогда можно было бы говорить, что я хочу доказать, что могу выиграть без них. Но я был MVP Финала, набирал по 35 очков за игру – поэтому такие вопросы для меня просто бессмысленны», – сказал Дюрэнт.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1658 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Криса Гормана в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoСтефен Карри
logoНБА
logoКобе Брайант
logoШакил О′Нил
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрант: «Раньше мне было важно признание, но теперь нет. Люди меняют свое мнение в зависимости от настроения»
вчера, 18:52
Карри, Джеймс и Дюрэнт – лидеры среди игроков НБА по доходам в 2025 году
вчера, 11:20Фото
Дюрэнт попросил несуществующий тайм-аут – судьи не заметили. Скандал в первом же матче сезона
вчера, 09:15
Главные новости
Евролига. «Хапоэль» играет с «Монако», «Барселона» принимает «Жальгирис» и другие матчи
4 минуты назадLive
НБА. «Индиана» примет «Оклахому», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером»
55 минут назад
«Я нервничал!» Майкл Джордан вышел на баскетбольную площадку впервые за годы
сегодня, 17:28Видео
Тьяго Сплиттер станет временным главным тренером «Портленда»
сегодня, 17:22
«Денвер» активировал опции в контрактах Джулиана Стротера и Дарона Холмса на сезон-2026/27
сегодня, 17:05
«Трамп идет. Впереди нечто большее». Стивен Эй Смит усмотрел политический след в громком деле о ставках в НБА
сегодня, 16:27
Эйс Бэйли: «Я, по сути, играю в стиле Кевина Дюрэнта»
сегодня, 15:38
Первый тренер Егора Дёмина: «Даже не скажешь, что он новичок, настолько выглядит уверенно и зрело»
сегодня, 15:18
Кенни Эткинсон: «Все говорят, что мы – претенденты. Но нам сначала нужно пройти второй раунд плей-офф»
сегодня, 15:04
Спенсер Динуидди подписал контракт с «Баварией»
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
7 минут назад
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
сегодня, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
сегодня, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
сегодня, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
сегодня, 12:07
Душан Милетич из «Клужа» стал MVP 4-го тура Еврокубка
сегодня, 10:52Фото
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30