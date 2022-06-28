Пол Джордж отреагировал на новость о переходе Уолла в «Клипперс»

Разыгрывающий Джон Уолл продолжит карьеру в . Сегодня игрок договорился о выкупе контракта с «Хьюстоном»: ESPN сообщает, что Уолл отказался от 6,5 миллиона долларов из причитающихся ему 47,4 миллиона.

Один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж отреагировал на новость. Форвард выложил в социальных сетях фотографию, сделанную на конкурсе по броскам сверху. На ней они с Уоллом стоят с поднятыми руками, как бы приветствуя друг друга.

Уолл подпишет с «Клипперс» соглашение на условиях исключения среднего уровня (которое как раз составляет около 6,5 миллиона долларов).

«Я настолько умен, что меня зовут Тимом Данканом». Спорим, рэперы разбираются в НБА лучше вас?

Сторис Пола Джорджа