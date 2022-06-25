Боб Майерс: «Перед плей-офф Стив Керр сказал мне, что это не чемпионская команда»

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Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс признался, что до начала плей-офф ни он, ни главный тренер Стив Керр не были уверены, что их команда способна выиграть чемпионат.

«В какой-то момент перед плей-офф Стив сказал мне: «Я не думаю, что это чемпионская команда. Мы знаем, что такое чемпионская команда. Я не уверен, что это чемпионская команда».

Теперь мы с ним смеемся над тем, что ничего не знаем», – сказал Майерс.

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